Nasce il Consiglio nazionale delle ragazze e dei ragazzi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 febbraio 2024 – Prende forma ile dei(Cnrr). Si riunirà per la prima volta domani a Roma, dopo mesi di attività preparatoria. Una realtà voluta e istituita dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (Agia) nell’ambito del suo sistema “iopartecipo” dedicato alla partecipazione diretta dei minorenni. Questo nuovo organismo sarà una sorte di piccolo parlamento dei più giovani: composto da 50tra i 13 e i 17 anni, provenienti da diverse regioni italiane e da diverse esperienzeper dare alle più giovani generazioni la possibilità di esprimere la propria prospettiva e di contribuire alla vita pubblica, in modo diretto, su temi e questioni che verranno decise dal ...