Napoli nel progetto Superlega? Spunta un indizio | è successo in Tribuna al ‘Maradona’

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Anche Aurelio De Laurentiis a seguire ilal Maradona contro il Barcellona: avete visto chi era seduto al suo fianco? Termina 1-1 il primo match deldi Francesco Calzona. Gli azzurri, reduci da due giorni molto travagliati, sono riusciti a giocare una buona partita contro il Barcellona di Xavi. Gli azzurri hanno faticato moltissimo nei primi 25?, poi si sono sciolti e hanno chiuso in crescendo la prima frazione di gioco senza però mai tirare. Nel secondo tempo, poi, al gol di Lewandowski ha risposto Osimhen che ha inchiodato il match sull’1-1. Nel post partita, Francesco Calzona si è detto soddisfatto per l’atteggiamento della squadra. Secondo il nuovo tecnico azzurro, infatti, pare che gli azzurri abbiano ritrovato lo spirito battagliero e hanno dimostrato di volersi togliere dalla difficile situazione in cui si trovano. L’ex braccio ...