LIVE Italia-Tahiti 0-2 | Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA | partenza ad handicap per gli azzurri

LIVE Italia-Tahiti, Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA: gli oceanici hanno eliminato Argentina e Spagna

(Di giovedì 22 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-5.18 Fallo da parte di Jo, che impiega troppo tempo a scaricare il pallone. Punizione affidata a. -5.41 Tiro da lontanissimo di, che va lontana dalla porta. -6.25 Ancora una volta Casapieri, che questa volta inquadra la porta, senza trovare angolo. -6.55 Grandissima difesa di Bertacca, che salva la propria porta. -7.26 Avanza Casapieri palleggiando sulla coscia destra. Il portiere azzurro non trova però lo specchio della porta. -8.15 Solo potenza nel tiro di Giordani, che colpisce male il pallone, il quale termina abbondantemente alto. -8.15 Bravissimo Giordani a difendere la posizione e a subire fallo. -9.00 Traversa per l’, che per la prima vola prova ad essere aggressiva. -9.06 Gol! Punizione perfetta per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.54 Terminato l’inno italiano. Ora è il momento di ascoltare quello di Tahiti. 17.52 È il momento degli inni ... (oasport)

