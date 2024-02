Ennesimo investimento di un pedone al c.so Vittorio Emanuele

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Purtroppo è l’di un, una ragazza, al Corso. Ricordo che anche io fui investito tempo fa sulla stessa strada. L’investitore fuggì, senza prestarmi il dovuto soccorso. Per fortuna, mi sono ripreso anche se con tanti acciacchi. Ma non è più tollerabile che avvengano episodi del genere su una strada così importante, dove si trovano tante scuole di ogni ordine e grado e un’importante Università.” – così in una nota Nino Simeone, Presidente della commissione infrastrutture e Mobilità del Consiglio comunale di Napoli “Il Corsoè diventato un’autostrada, dopo essere stato asfaltato. I cittadini chiedono interventi immediati e non possiamo più aspettare le decisioni di qualche ...