Correa | cambia l’allenatore ma non la solfa | fuori per l’Europa League

In Francia – Correa cambia allenatore? Gattuso potrebbe lasciare il Marsiglia, ecco cosa filtra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dopo l’esonero di Gennaro Gattuso e l’arrivo di Gasset sulla panchina del Marsiglia, nonil destino di Joaquin. L’attaccante dell’Inter partirà infatti dalla panchina anche questa sera, nella sfida di Europacontro lo Shakhtar Donetsk. PANCHINATO – Niente titolarità per Joaquinneanche con il nuovo tecnico. Noninfatti laper l’attaccante in prestito dall’Inter che non troverà spazio dal primo minuto questa sera nel tridente proposto da Gasset per la sfida di Europatra Marsiglia e Shakhtar Donetsk, composto da Aubameyang e Harit sulle fasce, con Moumbagna al centro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...