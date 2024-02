Atletico Madrid | i tifosi contro gli steward di San Siro | «45 minuti con le spalle al muro e le vertigini Per non parlare degli abusi»

Atletico: i tifosi denunceranno la polizia e il personale di sicurezza dell’Inter - Sportmediaset

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Idell’hanno passato una pessima serata a San. Non tanto per la sconfitta subita in Champions Leaguel’Inter. L’indignazione nasce dal trattamento, che secondo ispagnoli è stato pessimo, riservato dagliaiospiti. A raccontarlo, oltre agli stessisu Twitter, anche El Mundo Deportivo: “Sugli spalti del Giuseppe Meazza erano 3.500 ibiancorossi. I colchoneros avevano appuntamento in un punto preciso di Milano, da lì hanno poi raggiunto a piedi lo stadio. Con il tempo, molto tempo per arrivare. Ebbene, sono stati in tanti ad entrare allo stadio a partita già iniziata. L’organizzazione ha fatto radunare in un piccolo spiazzale tutti i ...