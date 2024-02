Villa Berlusconi | svolta improvvisa | adesso è ufficiale

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)di Silvioa Lampedusa,è arrivata anche l’ufficialità Se ne stava parlando già da qualche settimana, manon ci sono più dubbi visto che è arrivata l’ufficialità. Dopo la morte di Silvio, avvenuta nel giugno dello scorso anno, la sua famiglia ha voluto fare il punto della situazione sulle sue proprietà. Ovvero quelle da conservare e, soprattutto, da vendere. In merito a quest’ultima è spuntata fuori la sua famosissima “Due Palme” acquistata nel 2011 e utilizzata per le vacanze (sia estive che invernali) da parte del ‘Cavaliere’.a Lampedusa di Silvio(Ansa Foto) Cityrumors.itProprio nelle ultime ore, però, sono arrivate delle ...

Venduta per tre milioni di euro Villa Due Palme, la casa di Berlusconi a Lampedusa: Dopo la messa in vendita di Villa Certosa, un'altra delle famose ville di Silvio Berlusconi cambia proprietario. Si tratta di Villa Due Palme, la residenza di Lampedusa del Cavaliere defunto lo scorso ...

Villa Grande, cercansi offerte per l’ultima dimora di Berlusconi: Nel catalogo dei numerosi immobili in vendita del patrimonio di casa Berlusconi adesso si aggiunge anche l’ultimo buen retiro dell’ex premier. Non più solo Villa Certosa in Sardegna, o villa Due Palme ...

I Berlusconi non vogliono più l'ex casa di Zeffirelli. Villa Grande in vendita: Nella sua ultima dimora romana, Silvio aveva riunito Salvini e Meloni per il Colle e il voto finale anti-Draghi ...