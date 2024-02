«Sprint sul nuovo Palasport a Napoli | la Gevi è pronta a investire»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Vito Grassi - Vicepresidente di Confindustria nazionale - la vittoria delladella Coppa Italia di basket ha scatenato non solo i tifosi: che significato ha per la...

Il Napoli accelera sul mercato , riaperti i dialoghi con il Fulham per Lukic , più difficile la pista Perez dell’Udinese. Il Napoli torna su Lukic , ... (napolipiu)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:40 Buonasera e benvenuti! Tra una mezz’ora partirà la prima batteria femminile della Sprint a tecnica ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:00 Si parte con il primo quarto di finale femminile, presidiato dalla campionessa olimpica e mondiale ... (oasport)

Giuseppe Guirreri cerca gloria a Valencia nel terzo round della Porsche Sprint Challenge Southern Europe: ... per affrontare il terzo dei quattro appuntamenti della Porsche Sprint Challenge Southern Europe. ... Entrambe le gare verranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube del campionato, ...

Champions, Conegliano vince in trasferta a Istanbul: Carraro Imoco che paga gli errori in battuta (7 nel set) ora si trova anche a rincorrere sul 23 - 22 di Gabi. Sprint finale, ancora la brasiliana Gabi (6 punti, 6/10 in attacco nel set) si prende la ...

Mondiali atletica 2027, l'Italia ci prova (a modo suo): non c'è la firma sugli 85 milioni pubblici a due giorni dalla scadenza delle ...: ... quando saremmo in realtà allo sprint finale. Le visite istituzionali sono già state tutte realizzate. Mercoledì 28 verrà annunciato il Paese ospitante. Ma sul dossier dell'Italia preparato da ...