L' intervista a Pino di Mare Fuori | «In Dio ho trovato l’amore che non ho avuto dai miei genitori»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’attore disi racconta al podcast One More Time: «Non sono stato voluto come figlio, c’era troppa povertà: sono cresciuto in Ucraina con inonni, il mio sogno era conoscere mio papà. Quando è successo, ho capito che non era un supereroe, ma una persona con i suoi vizi: se torno a casa e lo trovo ubriaco sul divano, soffro molto»