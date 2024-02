Grande Fratello anticipazioni puntata 21 febbraio 2024 | una dolorosa eliminazione e un nuovo triangolo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Mercoledì 21va in onda la trentottesimadelche in base alleche ci giungono non deluderà le attese. Ci sarà bisogno di un chiarimento tra Paolo Masella e Letizia Petris dopo una discussione avuta per un’incomprensione, così come neltra Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi e Alessio Falsone. Si parlerà con ogni probabilità ancora di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Non mancheranno le sorprese per gli inquilini, mentre un concorrente dovrà abbandonare definitivamente la casa più spiata d’Italia.: faccia a faccia per la coppia Nelladeldi questa sera mercoledì ...