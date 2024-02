Gaza | Israele colpisce rifugio Medici senza frontiere | almeno 2 morti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) –avanti con l’assedio a. Secondo le ultime notizie di oggi, 21 febbraio 2024, questa notte le forze di Tev Aviv hanno condotto un’operazione nel villaggio di Al Mawasi, a Khan Younis, dove è stato bombardato unche ospitava il personale di(Msf). In un post sul suo account X, la ong umanitaria spiega che “gli equipaggi delle ambulanze hanno raggiunto il sito, dovedue familiari dei nostri colleghi sono stati uccisi e sei persone ferite. Siamo inorriditi da ciò che è accaduto”. Anche la Mezzaluna rossa palestinese ha citato l’accaduto, affermando di aver trasferito ie i feriti dell’attacco in un ospedale di Rafah. Le Forze di difesa israeliane, dal canto loro, hanno annunciato ...

