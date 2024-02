Daniele Capezzone | Assange non è il Navalny dell' Occidente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Com'è noto, nelle prossime ore o giorni l'Alta Corte di Giustizia britannica dovrà pronunciarsi sulla richiesta statunitense di estradare Julian. Del fondatore di Wikileaks si può dire (ed è stato effettivamente detto) tutto e il contrario di tutto: qualcuno lo vede come un martirea libertà, come un eroe del giornalismo anti -sistema, come un grande irregolare che ha rivelato al popolo le oscurità e gli intrighi del potere; altri lo vedono come un traditore, come un uomo che ha messo a rischio le vite di numerosi occidentali, come un soggetto che non ha mai creato problemi ad autocrazie e dittature ma solo alle democrazie'alleanza atlantica. Legittimo discuterne, e- personalmente - mi considero tutto sommato più vicino alla seconda scuola di pensiero che non alla prima. Ma ciò - mentre scrivo mi pare molto poco ...