Carlos Augusto | «Il mio rendimento? Conta che l’Inter vinca!»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)è entrato molto bene in Inter-Atlético Madrid. Il laterale brasiliano, in campo dal 69?, parla anche lui nel corso del post partita di Inter TV. FATTO BENE – Bel subentro perin Inter-Atlético Madrid: «Abbiamo approcciato benissimo. Abbiamo lavorato tanto in settimana: sappiamo che loro sono forti fisicamente, siamo entrati concentrati davanti ai nostri tifosi e abbiamo fatto bene. Ora ci manca il ritorno: speriamo bene. È bello giocare queste partite perché dimostrano la forza del gruppo. Dobbiamo fare ancora tante partite, però siamo sul percorso giusto. Il mio? Devo questo ai miei compagni e allo staff, sono qua per aiutare i miei compagni perché l'importante è chevinca».