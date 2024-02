Assange | Travaglio a La7 | “Quale democrazia arresta i giornalisti perché danno notizie vere?” Scontro con Borrelli e Sechi

Assange, Travaglio a La7: “Prima tutti i giornalisti erano in fila da lui per avere i documenti in anteprima, ora sono spariti. È una vergogna”: Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, su Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, per il quale l’Alta Corte di Londra dovrà decidere in ...

Travaglio contro Fedez: “Sei fissato con Selvaggia Lucarelli perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi”: Addio all'ingegnere Sabatino Stornelli, ex amministratore delegato di Selex, gruppo Finmeccanica, ed ex direttore generale di Telespazio: stamattina i funerali a Paterno di Avezzano ...

Assange, a Londra l’appello contro l’estradizione negli Usa: ROMA – Appello all’Alta corte di Londra per scongiurare l’estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti: il via alle udienze, per il caso del fondatore di Wikileaks accusato di aver diffuso segreti ...