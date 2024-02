Arnautovic | «Dispiace per Thuram! Pensata una cosa prima del gol»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)ha parlato al termine di Inter-Atletico Madrid, sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League decisa proprio dalla sua rete. L’attaccante nerazzurro, intervenuto a Mediaset, è molto contento e ha un pensiero anche per Thuram OCCASIONI DA SFRUTTARE – Markoè felicissimo al termine di Inter-Atletico Madrid: «Miper Marcus (Thuram, ndr) perché io non voglio mai che un giocatore si infortuni. Però queste sono le miei occasioni e quando entro devo fare la differenza. Dopo le prime due occasioni ho pensato che stava ancora andando male per me ma la terza è entrata. Sono felicissimo anche per la gente che viene qui a tifare per noi, oggi c’era anche la mia famiglia e i miei figli. Ho sentito il pubblico che mi incitava, per questo ringrazio sempre la gente perché non è un momento facile ...