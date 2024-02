Salt Bae spegne i riscaldamenti del suo ristorante di lusso per il caro bollette | “Cambia anche il menù”

(Di martedì 20 febbraio 2024) The Guardian racconta che ildiBae, Nurs Et, a Londra avrebbe ricevutopiù salate rispetto all'anno scorso. Le vendite, però, sarebbero aumentate di quasi due terzi. La società, si legge, si sta impegnando a 'ottimizzare l'uso energetico'.

Tornano a far discutere i prezzi praticati da Salt Bae , lo chef turco che già numerose volte ha scatenato polemiche infuocate sul web e sui social ... (feedpress.me)

Lo chef Nusret Gökçe, conosciuto sui social come “ Salt Bae“, è nuovamente finito al centro della polemica . Il cuoco, diventato famoso per il ... (ilfattoquotidiano)

Salt Bae e la polemica sul conto da 100mila euro per 4 persone: basta non andarci a cena...: Salt Bae è tornato al centro della scena dopo aver pubblicato su Instagram la foto di uno scontrino del suo ristorante a Dubai dove quattro persone hanno speso ben 100.000 euro . Un post che però ha ...

In 4 pagano un conto da 100.000 euro al ristorante di Salt Bae, monta l'indignazione sui social: 'Avresti potuto sfamare tutta la striscia di Gaza': Salt Bae , il cui vero nome è Nusret Gokce , è un personaggio a dir poco singolare ed estroverso, capace addirittura di intrufolarsi nella festa dell'Argentina per la vittoria dei Mondiali di calcio ...

Salt Bae, bufera sullo scontrino folle: 'Quella somma sfama Gaza per giorni': Salt Bae, bufera sullo scontrino folle da 100mila euro in quattro: 'Con quella somma sfamavamo Gaza per giorni' Salt Bae, il macellaio turco il cui vero nome è Nusret Gökce, scivola ancora una ...