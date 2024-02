Protesta dei Trattori | in centinaia bloccano in centro di Roma

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una nuova ondata di proteste degli agricoltori ha invaso le strade della Capitale, portando il traffico alla paralisi, con alcuniche hanno bloccato via Nomentana. Verso le 15 di martedì, mentre il corteo proveniente da diverse direzioni si avviava verso Monterotondo, alcuni veicoli agricoli hanno preso la decisione di bloccare la strada.diil traffico e chiedono incontro con il Ministro dell’Agricoltura Sono più di cento iche hanno interrotto la circolazione su via Nomentana, rendendo complicata la situazione anche su via del Casale di San Basilio. Sul posto, le forze dell’ordine locali si sono mobilitate per gestire il traffico. “Abbiamo bloccato il traffico perché vogliamo delle risposte. Il ministro dell’Agricoltura ci riceva”, ha detto Salvatore ...