Napoli | Di Lorenzo | «Nuovo allenatore? La colpa è solo nostra…»

(Di martedì 20 febbraio 2024) Le parole di Giovanni Di, capitano del, nella conferenza stampa in vista della sfida di Champions contro il Barcellona Giovanni Diha parlato in conferenza stampa in vista di-Barcellona, valida per l’andata degli ottavi di Champions League.– «Sicuramente quando si cambiaper la terza volta c’è qualcosa che non va e la situazione non è bella. Però la squadra è cosciente della situazione e sa che deve dare di più . Ci metteremo subito al lavoro con ilmister per uscire da una situazione che non ci vede contenti. I responsabili sono tutti, lo siamo noi giocatori che andiamo in campo. La squadra è cosciente di questo e sta andando il massimo per uscire da questa ...