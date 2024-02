M O | stallo negoziati ma Hamas al Cairo

(Di martedì 20 febbraio 2024) 21.36 "Non ci sono stati progressi neitra Israele enegli ultimi giorni". Lo ha detto il portavoce degli Esteri del Qatar, Al-Ansari. "Gli sforzi di mediazione del Qatar continuano", ha comunque assicurato. Secondo il quotidiano libanese Al Mayadeen, il capo dell'ufficio politico di, Haniyeh, sarebbe arrivato alcon una delegazione del gruppo palestinese, per incontrare funzionari egiziani. Indiscrezioni parlano della presenza alanche della delegazione israeliana.

