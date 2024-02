Evasione fiscale | odontoiatri evadono 33 milioni al Fisco Sequestrati beni per 5 milioni di euro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Diversi dentisti avrebbero messo in piedi uno "strutturato meccanismo" disottraendo ricavi per circa 33di. È quanto scoperto dai finanzieri del...

Bari, scoperto il sistema degli odontoiatri per evadere 33 milioni al Fisco: 47 professionisti indagati. "Basta premere F12 e il nero è ...: La Guardia di finanza di Bari ha fatto luce su uno strutturato meccanismo di evasione fiscale compiuto da diversi odontoiatri. Al termine delle indagini sono stati sequestrati beni per un valore di circa 5 milioni di euro ed è emersa, ai fini delle imposte dirette, un'evasione ...

Evasione fiscale per decine di milioni di euro: coinvolti odontoiatri in tutte le province pugliesi - Senza Colonne News - Quotidiano di ...: I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari hanno smantellato un complesso sistema di evasione fiscale perpetrato da circa 80 odontoiatri residenti in tutte le province pugliesi e in Basilicata, i quali, attraverso un software gestionale prodotto da una ditta di Palo del Colle (la ...