Caso Navalny | l' Europa intera richiama gli ambasciatori russi

L'ex membro del Partito socialdemocratico bielorusso aveva 64 anni, non sono state rese note le cause della sua scomparsa (ilgiornale)

In certi regimi funziona così: vieni arrestato solo per aver osato professare idee contrarie al pensiero unico, e magari finisce che ci muori anche. ... (iltempo)

Morte Navalny, Tajani convoca l'ambasciatore russo: Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato l'ambasciatore russo a Roma Alexei Paramonov sul caso Navalny. E' quanto si apprende da fonti della Farnesina. Una decisione, quella di Roma che segue analoghe mosse diplomatiche avanzate da altre capitali europee. Tra ieri e oggi a convocare i ...

Navalny, l'ultimo sfregio di Putin: banane e gamberetti, un caso in tv: Navalny non merita alcuno spazio sui media russi. Come era facilmente immaginabile la notizia della sua morte o non viene data del tutto o finisce in un trafiletto. Del resto le banane e i gamberetti ...

Il processo a Londra. La moglie: In America Assange rischierebbe come Navalny: Nel caso in cui il ricorso domani fosse bocciato Assange potrebbe essere caricato su un volo dei ... È la cosiddetta "regola 39" che nel 2020 consentì a Navalny, vittima di un avvelenato con un agente ...