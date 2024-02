Autobrennero | incubo nebbia Maxi incidente con 18 feriti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Un muro lattiginoso che riduce la visibilità a meno di 40 metri ha bloccato l’per due giorni di fila, trasformando in una trappola l’autostrada che collega Modena e la Pianura Padana al valico verso il confine austriaco. E sconvolgendo il traffico in tutto il Mantovano, investito in pieno dall’emergenza. Ieri, come venerdì, si è ripetuto lo stesso copione più o meno sullo stesso tratto: venerdì l’A22 era stata bloccata dal casello di Carpi a quello di Nogarole Rocca, appena dopo il confine con il Veronese. Ieri invece lo stop ha interessato l’intera tratta tra gli svincoli con l’A1 a Sud e con l’A4 Milano-Venezia a Nord. Lo stop totale alla circolazione ha sorpreso un po’ tutti: il tratto pianeggiante dell’è tradizionalmente una zona di nebbie e in passato non sono mancati incidenti anche tragici. ...