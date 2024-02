Laureata in chimica può partecipare al concorso per la classe matematica e scienze? Ecco cosa è successo in tribunale

(Di martedì 6 febbraio 2024) Un laureato ha diritto a ottenere una risposta sull’istanza proposta sulla validità, o non validità, dei propri titoli di accesso a un(nella specie laurea vecchio ordinamento in) nel termine generale previsto dalla l. n. 241/1990. Se questo risulta inutilmente decorso e l’Amministrazione non risulta avere adottato il provvedimento richiesto la stessa deve adottarlo e, in difetto, sarà un commissario ad acta a provvedere. Lo ha stabilito ilAmministrativo Regionale per il Lazio (Sezione III Bis, sentenza 30 gennaio, n. 1837). L'articolo .

«Giulia Cecchettin era una meravigliosa ragazza Stem», stava per diventare dottoressa in Ingegneria biomedica. La ministra dell'università e della ricerca Anna Maria ...ROMA - Barbascura X si esibisce a teatro con lo spettacolo "Amore Bestiale". Tutto quello che non volevate sapere sul sesso e che ignoravate di temere. Un via ...Il protocollo riguarda i laureati in in biologia, fisica, chimica, medicina veterinaria, psicologia, farmacia e odontoiatria ...