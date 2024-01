Cortei e sit-in pro-Palestina in molte città | nonostante lo stop Tensione a Milano FOTO

(Di sabato 27 gennaio 2024) Vista la coincidenza con il Giorno della Memoria, le questure hanno deciso il rinvio delle manifestazioni previste per oggi. I Giovani palestinesi sono scesi in piazza lo stesso a, Roma, Napoli e Cagliari. Gente in strada anche a Torino e Trento. Tensioni nel capoluogo lombardo

Home Adn Kronos Giornata Memoria, manifestazioni pro Palestina in tutta Italia. Scontri a Milano – Video ...Nonostante il governo abbia invitato le Questure a rinviare le manifestazioni pro-Palestina organizzate per oggi,in diverse città si sono svolti ugualmente cortei e sit-in. La richiesta era stata ...Corteo a Roma. Sono circa mille al momento le persone scese in piazza a Roma per il sit in pro-Palestina nonostante la prescrizione da parte della Questura a rinviare la manifestazione. Lo si apprende ...