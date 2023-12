Wonka | trama | durata e quando esce in streaming il film

Leggi su latuafonte

(Di martedì 5 dicembre 2023) Wonda è undel 2023 diretto da Paul King. Con protagonista Timothée Chalamet, la pellicola rappresenta il prequel del famosodel 1971 Willye la fabbrica di cioccolato. Ilha il compito di raccontare le origini di Willy, il protagonista del romanzo di Roald Dahl La fabbrica di cioccolato del 1964. In particolare, lo spettatore scoprirà una delle prime avventure del giovane, durante la quale incontra gli Umpa Lumpa. Ma vediamo ora insieme tutto quello che c’è da sapere sultanto atteso.: ladelcon Timothée Chalamet e Hugh Grant Leggi anche: Killers of the Flower Moon:e dove vederlo inLeggi anche: Wish: ...