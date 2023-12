Ultime Notizie Roma del 05-12-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023)dailynews radiogiornale martedì 5 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale in studio Padova in lutto oggi i funerali di Giulia Cecchetti in città blindata maxischermi 6 qui alle ore 11 nella Basilica di Santa Giustina epigrafia fissa Vigonovo nulla osta della procura del grasso della salma alla famiglia dopo l’autopsia troppi femminicidi serve uno sforzo intenso ha detto il capo dello Stato incontra la commissione monitoraggio dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa la parità di genere è un tema che rientra nella protezione dei diritti umani così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale i membri del comitato di monitoraggio dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa andiamo a Gaza l’esercito italiano annunciato la morte di altre tris i combattimenti contro il movimento estremista palestinese hamas nella striscia di Gaza in ...