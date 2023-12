Grande Fratello | duro scontro tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese che sbotta | “Con una come te non la farei mai una storia!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Nuovi scontri nella Casa deltra. I due attori, in un primo momento sembravano nemici, poi però tra di loro è regnata la pace. Ieri addiritturaha confessato adi essere anche stato attratto da lei inzialmente. Qualcosa però ad oggi sembra essere cambiato e i due sono tornati sul piede di guerra. Ma non solo.sembra aver anche rimangiato le sue stesse parole. Subito dopo la diretta di ieri seraconfrontandosi con Fiordaliso e Monia La Ferrera ha detto: Non mi ha più parlatodopo ieri. Mi fa ridere perché adesso va a dire che io mi volevo fidanzare con lei. L’altra sera abbiamo fatto un ...