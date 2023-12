Chiesa-Darmian | ecco l’audio del Var | «Gol corretto!» E sul contrasto…

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Nella serata di ieri su Dazn è andata in onda la classica puntata di ‘Open Var’ in cui si è rivisto il contrasto train occasione di Juve Inter Nella serata di ieri su Dazn è andata in onda la classica puntata di ‘Open Var’ in cui si è rivisto il contrasto train occasione di Juve Inter. LE PAROLE – «Buono buono… Posizione! Ci sono! Torna a quando ha il pallone. La bandierina è giusta perfetto, andiamo avanti… Passaggio dietro la linea del pallone. Gol corretto, può riprendere il gioco». In tutto questo però i tifosi bianconeri si sono lamentati del fatto che nessuno si sia soffermato sul contrasto in sé.