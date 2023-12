Fronte freddo e neve a basse quote | cosa sa Sottocorona

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Le temperature hanno iniziato a scendere già da qualche giorno e ilsi fa sentire. Che tempo ci aspetta nei prossimi giorni? Come accade ogni mattina, Paoloha diffuso in diretta tv le ultime previsioni. Dallo studio di Omnibus, il programma di approfondimento giornalistico di La7, l'esperto ha fatto chiarezza su quella che il conduttore ha definito "unnuvoloso". "Si tratta di quello che comunemente si chiama un, una perturbazione. In questo caso, in realtà, non è così. L'aria fredda c'era prima e quindi si incontrano, si scontrano, con il maltempo e questo è quello che può dare nevicate anche a", ha spiegato. Per la giornata di oggi, "le precipitazioni, partendo dal Sud o anche dal ...