Nba | Doncic e Jokic non bastano a Dallas e Denver | Antetokounmpo trascina i Bucks

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) Non basta una rimonta dal -24 e un Lukasuper aiMavericks per evitare la sconfitta interna (120-126) contro gli Oklahoma City Thunder. Lo sloveno archivia con 36 punti, 18 assist e 15 rimbalzi una partita che lo ha visto al centro di un clamoroso parziale 30-0 nell’ultimo quarto. Otto uomini in doppia cifra per OKC: Shai Gilgeous-Alexander si ferma a 17 punti, Jalen Williams si spinge fino a quota 23, mentre Chet Holmgren si concede una doppia doppia da 11 punti e 11 rimbalzi. Sconfitta per iNuggets a Sacramento. I Kings vincono 123-117 con un grande De’Aron Fox che chiude con 26 punti e 16 assist. In evidenza anche Malik Monk, che ne aggiunge altri 26, mentre Sabonis stampa 17 punti, 15 rimbalzi e 7 assist. Anon basta la tripla doppia del solito Nikola, a referto ...