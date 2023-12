Alfonso Signorini | “Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello? Magari farà ingelosire Mirko…”

Leggi su isaechia

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il giornalista e scrittoreè stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il talk pomeridiano del weekend di Canale 5. Il cinque volte conduttore delha parlato dell’imminente ingresso didi Cinecittà. Tra poche ore, infatti, l’ex ‘single’ di Temptation Island varcherà la Porta Rossa per raggiungere il suo ex Mirko Brunetti – che ha lasciato nel corso della ventiduesima puntata – e Perla Vatiero, ex fidanzata dell’imprenditore. Il conduttore del, nello studio di Verissimo, ha così commentato l’ingresso di: Stasera puntatona, entra. L’altra sera apro una chat in diretta con i miei fan e dico fatemi ...