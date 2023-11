Real Sociedad | pareggio a reti bianche con il Salisburgo

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Lapareggia con il risultato di 0-0 contro il Red Bull. All’Anoeta gli spagnoli si fermano per la seconda volta nel gruppo D di UEFA Champions League. PARI – 0-0 trae Red Bullall’Anoeta di San Sebastian. Secondo in questa edizione di UEFA Champions League per gli uomini del tecnico Alguacil nel gruppo D dopo quello contro l’Inter alla prima giornata. Occasione sprecata dagli spagnoli per arrivare a San Siro con la possibilità di chiudere con due risultati su tre per avere il primo posto assicurato nel girone. Il 70% di possesso palla con una decina di tiri in più non basta quest’oggi per il successo. Con l’Inter per la vetta del gruppo D discorso rimandato ...