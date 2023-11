LIVE Rysice Resovia-Conegliano 1-3 | Champions League volley femminile in DIRETTA | tre punti pesantissimi per le Pantere

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.40 Non si fermano più le! Terza vittoria su tre partite inper le ragazze di coach Santarelli, che un po’ a fatica hanno battuto per 3-1 le polacche di(25-15, 25-15, 17-25, 28-26). Ci è voluta la miglior Isabelle Haak per mettere fine a quest’incontro: la svedese ha offerto una prestazione maiuscola, mettendo a segno 28totali in attacco che sono valsi i tre. 26-28 ACEEEEEEE HAAAAAAKKKKKK! VINCE LA IMOCO1-3! 26-27 Preciso il pallonetto di Haak, quarto match point per. 26-26 Pizzica la linea laterale l’attacco di Orvosova. 25-26 HAAAAK! Attacco strepitoso, terzo match point per le ...