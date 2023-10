Sinner-Medvedev | a che ora e dove vedere la finale ATP Pechino

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il nuovo n.4 al mondo affronta inil russo, mercoledì 4 ottobre alle 13.30. Il match sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis

Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nella finale dell’ATP 500 di Pechino 2023 , torneo in programma sul cemento cinese. Grazie al successo in ...

Pechino (CINA) - Sinner contro Medvedev . L'Atp 500 che si sta disputando sui campi dell' Olympic Green Tennis Centre di Pechino mette in scena una ...

Ancora Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, ancora una Finale tra l’italiano e il russo. E per la seconda volta nel 2023 questa arriva a livello di ...

4 è quello perfetto per Jannik. Destinato a migliorare i record, esulta per aver raggiunto ... ' È davvero bello, ma ora voglio concentrarmi sulla sfida con. Non l'ho mai battuto... '.

Prometteva equilibrio, memori della sfida di Cincinnati di qualche mese fa, la semifinale dell’ Atp 500 di Pechino tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Equilibrio che però in realtà è mancato, con ...A 22 anni 1 mese e 17 giorni Jannik Sinner ha raggiunto il quarto posto nelle classifiche mondiali con 4 anni di anticipo rispetto a Adriano Panatta, il solo altro italiano (insieme a Francesca ...