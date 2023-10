Pro Loco campane senza fondi | parte la protesta

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPiù di ventimila tesserati che insieme a settecento volontari si occupano in Campania di promozione del territorio, dalla storia all’ambiente, dall’enogastronomia al turismo, alle tradizioni popolari, “bistrattati da anni”. Sono quelli delle cinquecento Proche in attesa dei modesti contributi annuali previsti da una legge regionale del 2014, che da quattro anni non vengono erogati, si sono quasi tutte trasformate in associazioni di promozione socialescopo di lucro iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore, sottoponendosi così a stringenti regole gestionali e contabili. Una situazione che ha fatto scattare lain Campania. La recente assemblea ad Avellino, con lacipazione di cento presidenti in rappresentanza delle oltre 500 associazioni rappresentate dall’Unpli, ...