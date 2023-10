Inter-Benfica | Tramontana esplode per il gol di Thuram | l’esultanza per la rete da tre punti VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un gol di Marcusfa esultare San Siro e i tifosi dell’da casa. Ma fare di gioia anche Filippo, che ha commentato la vittoria dei nerazzurri per 1-0 sulnella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il telecronista delle partite dei nerazzurri nella trasmissione sportiva Diretta Stadio in onda su 7 Gold non trattiene la gioia. Un gol troppo importante per l’in una partita che poteva chiudersi con un risultato anche più largo. Soprattutto Lautaro ha sfiorato più volte la, colpendo due pali e mettendo a dura prova Trubin. Peralla fine resta la gioia per il gol diche vale tre. SportFace.