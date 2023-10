Bus precipitato a Mestre | da Brunico ad Avellino | i precedenti

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il tragico incidente di stasera a, che ha coinvolto un pullmanda un viadotto, non è il primo drammatico episodio del genere. Sono anzi numerosi inegli ultimi anni. - 21 GENNAIO 2016. Un pullman con una comitiva di studenti ungheresi di ritorno in patria si schianta e prende fuoco sull'autostrada A4, in provincia di Verona. I morti sono sedici. - 28 LUGLIO 2013: quaranta persone muoiono in un pullman che precipita dal viadotto Acqualonga sull'autostrada A16 nel comune di Monteforte Irpino. In un tratto in discesa, a causa di un guasto ai freni, il bus precipita per quaranta metri dopo aver tentato di accostarsi al guard rail. Si tratta della più grave tragedia autostradale italiana. - 3 DICEMBRE 2010 - Sei persone sono rimaste ferite nello scontro tra un treno regionale e un autobus avvenuto all'altezza ...