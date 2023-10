Lotito imbufalito con Sarri | in caso di crollo non è detto che non lo esoneri Corsport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Traè rottura, per la classifica (la Lazio ha 7 punti in 7 partite, con quattro sconfitte l’ultima sabato a San Siro) e per le dichiarazioni del tecnico sul mercato. I Corriere dello Sport riassume la situazione col titolo “mai stati così lontani”. Scrive Daniele Rindone: Ha accentuato i fronti di guerra fredda la conferenza stampa di Mau a San Siro. La profondità delle faglie sismiche che hanno squarciato Formello appare insanabile, non ci sono toppe diplomatiche da mettere.spacca, ma va avanti, non è tipo che si dimette, mai fatto: «I giocatori indicati non sono arrivati, ho chiesto A, mi hanno dato X e Y».non rompe, per ora. Ma non può non guardare la classifica e restare sordo a certi attacchi. È, non tutti ...

