A Giorgia Meloni: perché non si pone la domanda perché questirischiano la vita su imbarcazioni precarie cercando di attraversare il Mediterraneo A Matteo Salvini: che cosa direbbe il ...Dopo i segnali di chiusura sull'accoglienza dei, Francia e Germania sembravano aver ... All'atto pratico, riecco quindi le: le promesse non si trasformano in fatti. E anzi la crisi ...

I migranti e le incoerenze del governo PRESSENZA – International News Agency

Migranti, così Berlino dà il via libera alle intese Ong-scafisti. L'aut aut dell'Italia: se resta la clausola ilmattino.it

Se si mettessero d’accordo, almeno eviterebbero le contraddizioni. Il presidente del consiglio Giorgia Meloni in una lettera inviata al cancelliere ...Giorgia Meloni appare ormai prigioniera di se stessa. Ingabbiata in un’immagine che si è autonomamente assegnata. Non riesce ad uscire dal cliché della donna di destra che alza la voce per risolvere i ...