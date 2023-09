Intesa Sanpaolo fa l’apripista e punta l’intelligenza artificiale

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 1 ottobre 2023) Rappresenta un salto nel futuro il patto tecnologico stretto dacon l’ormai ex start up milanese iGenius per mettere a frutto le potenzialità delnell’industria del credito. Il gruppo guidato dall’amministratore delegato Carlo Messina si conferma così apripista nel settore, proseguendo su quel percorso di innovazione che di recente ha portato anche alla nascita della sua nuova banca digitale Isybank. Ca’ de Sass è infatti il primo istituto di credito del nostro Paese e tra i pochi in Europa are con decisione sul. Il software di iGenius adottato dasi chiama “Crystal”, appartiene alla cosiddetta “business intelligence generativa” ed è già stato testato dal big del credito ...