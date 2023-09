(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 sett. (Adnkronos) -alun: cade come la materia perché è soggetta alla forza di gravità. La scoperta è arrivata dalla collaborazione scientifica dell'esperimento Alpha al, di cui fa parte anche l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il team di scienziati della collaborazione Alpha è riuscito a realizzare, nel corso della presa dati del 2022, la prima osservazione diretta degli effetti della gravità sul moto degli atomi di antidrogeno. I risultati sono pubblicatia rivista Nature del 28 settembre. Si tratta della prima misura di interazione gravitazionale tra materia e, in questo caso atomi di antidrogeno, nel campo di gravitazione terrestre. Il valore ottenuto ...

La chiave della salute mentale dopo i 65 anni d’età. Le ricerche scientifiche rivelano come promuovere il benessere psico-fisico anche durante la ...

Come si legge nell' articolo pubblicato oggi su Nature , gli esperti hannoun ciclo ... università ed entisparsi in dieci Paesi", ricorda Giovannini. "Di cruciale importanza, in ...Le informazioni emergono da una nota direcente di Haitong International Securities, un ... Inoltre, hain anticipo che l'iPhone 15 Pro sarebbe stato dotato di 8 GB di RAM e ha ...

Ricerca, svelato al Cern un nuovo tassello sull'antimateria Adnkronos

Pokémon GO: svelato l'evento "A spasso, che spasso" Pokémon Millennium

Google compie 25 anni: dalla ricerca pionieristica all'intelligenza artificiale, la storia di come un motore di ricerca è diventato indispensabile nella vita quotidiana di miliardi di persone.L'attaccante dell'Udinese poteva trasferirsi in azzurro quando in panchina c'era ancora Spalletti: mercoledì sarà rivale della squadra di Garcia ...