Milan | Pioli | 'Ora ho una rosa lunga | il club mi ha accontentato Felice per Adli | posso considerarlo da mediano'

Cagliari e Milan si affrontano all'Unipol Domus oggi alle 18.30, in un match valevole per la sesta giornata di Serie A. In tv il match è...

Cagliari - Missione compiuta per il Milan all'Unipol Domus, dove ha sconfitto in rimonta a domicilio il Cagliari (1 - 3) nel match valido per la 6ª ...

Il Milan vince per 3-1 in trasferta contro il Cagliari , imponendosi in Rimonta alla Unipol Domus in un match valevole per la sesta giornata...

su tutte le furie. Iladdormentato si risveglia dal torpore ed ecco finalmente Pulisic fare il Pulisic: fuga a cross dal fondo, Radunovic va in tuffo sul pallone che gli scivola fra i ...All'Unipol Domus ilvince e convince anche senza i big. La partita finisce 1 - 3, ii rossoneri conquistano così la quinta vittoria in sei giornate eil duecentesimo sigillo vincente in carriera. Il Cagliari, ...

LIVE TMW - Milan, a breve la conferenza stampa di Pioli TUTTO mercato WEB

Il difensore rossonero vuole il Milan anche in futuro. Il calciatore ha deciso per la prossima stagione ma la società non condivide l'idea.Il Milan vince a Cagliari anche senza i big. Tre a uno e squadra di Pioli - dopo i 90 e passa minuti alla Domus Arena - in testa alla classifica. Con l'Inter che, però, scende in campo stanotte. Una ...