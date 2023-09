Il Rilancio del Personal Shopping | Adesso è gratis e per tutti

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) – in Collaborazione con AdvPro Srl In un mondo sempre più digitalizzato degli acquisti online, una ventata di innovazione sta cercando di restituire il tocco umano all’esperienza dello. Mentre l’intelligenza artificiale e gli algoritmi guidano le nostre scelte di acquisto, sorge una crescente preoccupazione per la perdita dell’interazione umana e la standardizzazione dell’esperienza d’acquisto. In un recente studio McKinsey, si è scoperto che l’80% dei consumatori desidera un’esperienza di acquistoizzata, sottolineando quanto sia fondamentale l’aspetto umano nei servizi offerti dalle aziende. Fino a poco tempo fa, ilera considerato un lusso riservato a pochi, principalmente nel mondo della moda e per una clientela esclusiva. Oggi, grazie a innovative start-up, ...