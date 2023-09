Golf | Tommaso Perrino | “Ero molto emozionato | loro mi dicevano di stare tranquillo Ora voglio il numero 1”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023)è attualmente6 del mondo nel ranking mondiale paralimpico del. Ed ha anche una storia davvero importante alle spalle, in tutti i sensi. Oggi ha toccato un punto altissimo, potendo giocare al fianco di Carlos Sainz e Andriy Shevchenko, tra gli altri, nell’All Star Match del mercoledì di Ryder Cup al Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio (Roma). Dopo il match, si è espresso sull’emozione di giocare con i big: “Eromi‘non ti preoccupare, tanto giochi meglio di noi e sarà facileinsieme’“. E come esperienza nella carriera: “Al primo posto, sicuramente. Mi dispiace che la mia famiglia non sia qui con me a festeggiare, ma lo fanno a ...