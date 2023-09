Un posto al sole | anticipazioni 26 settembre 2023 | Raffaele non si arrende

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 26 settembre 2023)Giordano, nel corso della puntata di Unaldi martedì 26, individuerà finalmente la persona giusta per sostituirlo durante la sua assenza. Il portiere di Palazzo Palladini, infatti, è in procinto di partire alla volta di Barcellona per raggiungere Ornella e Patrizio, ma non ha ancora trovato il suo degno sostituto in portineria. Finalmente, però, come si evince dalledella soap opera di Rai 3,avrà una valida intuizione e designerà Rosa Picariello come candidata. L'idea di Giordano, tuttavia, non piacerà ad Otello, il quale non esiterà a manifestare le proprie perplessità a proposito della sua scelta., nonostante l'opposizione di Testa, non avrà intenzione di ...