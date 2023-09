Juventus-Lecce 1-0 | Allegri | “Inter | Milan e Napoli più attrezzate di noi”

Leggi su sportface

(Di martedì 26 settembre 2023) Massimilianoha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto contro ildi misura. “Era importante vincere oggi dopo una sconfitta un po’ rocambolesca, ilè una squadra che non concede molto. Siamo partiti bene, e anche noi non abbiamo concesso niente, siamo stati equilibrati in campo che è la cosa che abbiamo fatto meglio oggi, poi abbiamo avuto la pazienza di sfruttare le occasioni che abbiamo creato”. Il tecnico bianconero ha poi proseguito: “Dobbiamo giocare meno la palla indietro, soprattutto quando abbiamo la possibilità di giocarla avanti, poi il finale bisogna gestirlo in modo diverso ma sono cose che si sistemate. I ragazzi hanno fatto una bella partita, non era facile a livello mentale, venivamo da una settimana in cui tutti dicevano che eravamo l’antagonista dell’. ...