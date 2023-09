WTA Ningbo 2023 | Kvitova vincente al debutto | si rivede Zvonareva Ok Lucia Bronzetti

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) Terminata la prima giornata al WTA 250 di, in Cina. Un lunedì, questo, andato abbastanza per le lunghe, ma con la viva soddisfazione di almeno due figure di primo piano del tennis femminile che hanno attraversato, in maniera diversa, gli anni. Nella parte bassa del tabellone, da testa di serie numero 2, la ceca Petradeve faticare solo un set con la tedesca Anna-Lena Friedsam; per lei, peraltro, ulteriore match un po’ figlio di tempi lontani, contro la kazaka Yulia Putintseva, vittoriosa sull’australiana Daria Saville per 6-4 6-1. WTAfelice per: battuta Jil Teichmann in due set Nella parte alta, invece, per Verac’è la prima vittoria in un tabellone principale WTA di qualsiasi tipo in ...