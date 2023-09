?Violenta l?ex in spiaggia | «Ti butto l?acido in faccia»

Napoli - giovane violenta e vessa l’ex fidanzata : 17enne arrestato L’ennesimo caso di violenza contro le donne: questa volta è accaduto a Napoli, quando un 17enne è stato arrestato per aver vessato e violentato ...

Non accetta la fine della storia. Violenta e minaccia di morte l'ex fidanzatina : arrestato un 17enne Non accettava la fine della loro relazione e avrebbe vessato la fidanzata, una minorenne, fino a Violentarla . Con l’accusa di atti persecutori, ...

"Sei mia o ti ammazzo". 17enne minacciata e violentata dall'ex In provincia di Napoli un minore è stato arrestato per atti persecutori, sfociati anche in abusi sessuali, nei confronti dell'ex fidanzata. Il ...

Paura per minorenne - violentata da ex fidanzato : scattano le manette Momenti di panico e di Paura per una minorenne che è stata violentata sessualmente dall’ex fidanzato: per quest’ultimo sono scattate le immediate ...

Napoli - violenta l’ex fidanzatina sotto minaccia di morte : arrestato 17enne Il giovane per tre mesi avrebbe costretto la ragazza a subire gli abusi Un 17enne è stato arrestato perché per tre mesi, non accettando la fine ...