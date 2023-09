Sassuolo-Juventus 4-2 | disastro bianconero e primo k o per Allegri

Leggi su seriea24

(Di domenica 24 settembre 2023) (Adnkronos) – Ilbatte laper 4-2 nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I bianconeri allenati da, incassano ilk.o. nel torneo e rimangono a 10 punti perdendo la chance di salire, almeno provvisoriamente, in vetta alla classifica. Ilsale a quota 6. La Juve parte con atteggiamento aggressivo e si fa viva dalle parti della porta del. All’8?, in particolare, Rabiot ha una chance dal limite: mira sbagliata. Ilmette la testa fuori dal guscio e alla prima occasione passa in vantaggio. Al 12? Laurientè tira dal vertice dell’area, Szczesny confeziona una papera e regala il vantaggio ai neroverdi: 1-0. La Juve carica a testa bassa e al 21? trova il pari. Chiesa crossa, Vina ...