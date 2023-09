Juve | Allegri assolve Gatti | ‘Deve stare sereno | può solo migliorare’

Non è che ci siano poi così tante cose da salvare per la Juve dopo il crollo sul campo del Sassuolo. Tanti, troppi errori individuali...

(Adnkronos) – Il Sassuolo batte la Juventus per 4-2 nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I bianconeri ...

La Juventus perde 4 - 2 a Sassuolo in una gara che farà molto discutere. La squadra disciupa l'occasione per consolidare la sua posizione in classifica e nel campionato dimostrando un'inedità debolezza difensiva, sbaglia troppo e lascia punti per strada. Sui social arriva ...Lapareggia con l'autorete di Vina ma a fine primo tempo Berardi riporta avanti i suoi. Dopo l'... La squadra diparte in quarta esi rende pericolosa due volte nei primi dieci minuti ma si ...

Allegri: "Fatto una partita 'farfallina', troppo leggeri di testa. Avvisaglie nei giorni scorsi" La Gazzetta dello Sport

Sassuolo-Juve, retroscena Vlahovic: la frase di Allegri sulle sue condizioni Corriere dello Sport

La Juventus cade inaspettatamente in casa di un Sassuolo più che dominante, al Mapei Stadium finisce infatti 4-2 con una prestazione stellare di Domenico Berardi che stende i bianconeri.Nella settimana della prima giornata di Champions, la Juve si è allenata senza stress e poi ha perso contro il Sassuolo, caduto per tre volte nelle prime quattro di Serie A. Le parole di Allegri ...